仿照沙田精神號藝術裝置 料月底亮相

【記者徐家浩報道】為吸引更多遊客，政府去年提出各區設置「打卡」地標，沙田區將落實早前的計劃，在沙田大會堂及圖書館之間的空地擺設仿照香港首架動力飛機「沙田精神號」藝術裝置，但正式展出的日期仍待拍板。據了解，本月底在沙田舉行的一項銀髮婚紗活動當中，「沙田精神號」藝術裝置或會優先亮相。

糅合現代藝術元素 創造香港首架動力飛機成功試飛壯舉的「沙田精神號」原是一架「費文雙翼飛機」，其雙翼結構、布料蒙皮和木材骨架的形象，許多港人都不感陌生，事關赤鱲角機場一號客運大樓亦懸掛一架「沙田精神號」的複製品，然而成為打卡地標的「沙田精神號」，可不是把懸掛在機場的複製品原呎吋移植那麼簡單。

消息人士透露，成為藝術裝置的「沙田精神號」由本地藝術家設計和操刀，並採用嶄新手法演繹，糅合現代藝術元素的「沙田精神號」外觀驟看起來或有點抽象，但細味之下仍可辨出古董飛機的形態，而裝置最大的特點是有光效，不管日間還是夜裏，皆有令人驚艷的視覺效果。

儘管「沙田精神號」藝術裝置將按原定計劃，預計由今年9月下旬開始作公開展示3個月，但消息人士指正式展示日期仍然未定。據悉9月底在沙田舉行的一項銀髮婚紗活動當中，「沙田精神號」藝術裝置或會優先亮相。實際上，沙田區最初構思的「打卡」地標是在城門河擺放巨型充氣裝置，但考慮到惡劣天氣的影響以及妨礙船隻通過的可能性，於是改為設置「沙田精神號」藝術裝置，畢竟標誌着香港飛行歷史起點的「沙田精神號」經歷多次試飛失敗，終在1911年於現時沙田大會堂附近一帶成功試飛的事迹具有不撓精神的意義，以此為「打卡」地標可讓市民了解沙田區在香港飛行歷史上的重要角色。有關沙田區「打卡」地標的建議預算開支為120萬元，將由民政處「2024-25年度社區參與計劃」撥款支付 。