機場三跑年底啟用 11‧17上演馬拉松

10公里國際賽 下周一報名展開 渣打馬拉松26年後再次於機場跑道舉行！繼1998年在機場跑道舉行馬拉松，機場中跑道即將重新投入運作，機場三跑道系統會於年底全面啟用，機場管理局、中國香港田徑總會及渣打將於11月17日合辦「三跑道系統十公里國際賽」，讓市民可於新跑道參與盛事。參賽者有機會近距離目擊飛機升降，今次賽事共有1.2萬個參賽名額，由下周一（23日）起接受報名。

渣打馬拉松的3公里、5公里、10公里及輪椅馬拉松賽事，將在封閉中的中跑道舉行，並設4條跑道線，屆時會先於博覽館安檢，並由穿梭巴士接載參加者到機場禁區範圍作賽，參加者會在停機坪集合及起步。

飛機升降 跑手近在咫尺 機管局機場運行執行總監姚兆聰指，三跑系統的中跑道完成基本工程並試飛，計劃年底投入服務，希望在工程完成但未投入運作期間，讓公眾有機會在中跑道上競賽。今次特別之處是在比賽期間，南北跑道會繼續運作，跑手近距離看到兩邊飛機升降，賽事當日不會減少航班或影響運作。

正邀請世界級健將參賽 田總賽事籌委會主席王劍麟就指，今次比賽最低參賽要求是12歲以上，以符合民航條例申請禁區證要求。流程方面，當日運動員在亞博館安檢後，乘坐穿梭巴士進入機場禁區範圍作賽。集合和起步點在停機坪，跑大約150米後轉入中跑道，以順時針方式比賽，一圈約5公里，10公里跑兩個圈，3公里賽道圈則較細，每一條賽道闊6米，合共有4條，形容一定暢通無阻，有望在當中的10公里女子組造出世界紀錄。

目前10公里女子的世界紀錄為30分01秒，田總行政總監伍于豪表示，今次屬國際比賽設有獎金架構，昨日起接受達標跑手優先報名，運動經理人亦正邀請世界級女子跑手參加10公里精英組賽事，目前聯絡到排在世界前10名的3至4人，在指定賽事中跑出40分內的女跑手亦可報名，本月25日截止，亦有邀請高水平男跑手，希望未來兩星期有好消息。當日賽事最早在早上8時10分起步，最遲在下午1點半出發，過萬名跑手並非同時間進入機場，毋須擔心影響運輸承載力，但已經同港鐵、運輸署及巴士公司溝通，在某些時段加密班次。

至於公眾方面，可於下周一至下周五（27日）在大會網頁報名參加抽籤，10月1日通知結果，再以付款確認，10公里輪椅組則在9月23日至10月4日報名。翻查資料，對上一次機場馬拉松為赤鱲角機場在1998年正式啟用之時，當時是繼首屆以香港及深圳為賽道後，另一屆極具特色的渣馬。