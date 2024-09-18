跨部門專隊調查剝削外勞

【本報訊】本港近年推出輸入外勞計劃，當中有剝削勞工及影響本地市場的問題。政府指，已經成立了跨部門調查隊，不容許任何違反勞工法例行為，又稱政策是本地就業優先，會確保本地工人工資。

對於剝削外勞問題，當局指已成立了跨部門調查隊，不會容許任何違反勞工法例的行為，無論是本地勞工或外來勞工，都受勞工法例保障。政府重申勞工政策以本地勞工優先，所以外勞工資不能低於本地市場中位數，確保本地工人權益受保障、杜絕廉價勞工。

政府稱，輸入外勞是輔助亦都是短暫，所以輸入勞工時要每個月提交400元培訓費。而且在補充勞工優化計劃如果輸入任何勞工，都要有4個星期作本地招募。

水泥工足夠 拒輸入外勞申請 本港失業率為3%、統計學上屬全民就業。輸入勞工須保障勞工及確保行業運作，確保足夠人手能令經濟正常發展。近期有建造業申請輸入外勞被拒個案，主因為有些勞動力被釋放出來，例如有些地盤的水泥工程已經做完，相關水泥工勞動力釋放去其他工地。