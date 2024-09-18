斬死八旬鄰居 無業漢認誤殺9‧30判刑

【本報訊】居於馬鞍山恆安邨、患精神分裂的男子，於2021年在大廈走廊用菜刀斬死八旬鄰居，事後自行搭的士到醫院，遭警員拘捕。他昨日在高院否認謀殺罪，但以精神問題減省罪責為基礎承認誤殺罪，獲控方接納。案情指他因不堪噪音滋擾犯案。法官押後案件至9月30日，屆時會聽取進一步求情及判刑，期間為被告索取背景報告及兩份精神科醫生報告，以檢視判處醫院令是否適合。被告續還押小欖精神病治療中心。

不堪噪音滋擾犯案 38歲被告何世宇，報稱無業，有傷人及參與三合會組織等案底。他原被控於2021年9月27日，在馬鞍山恆安邨恆山樓1905室與1906室外走廊謀殺黃杏林。何昨否認謀殺罪，但以精神問題減省罪責為基礎，承認誤殺罪，獲控方接納。辯方昨求情指，被告向死者家屬真誠道歉。

同意案情指，被告於2018年確診患精神分裂症，案發時與母親同住馬鞍山恆安邨恆山樓1906室，事主黃杏林則與妻子同住在毗鄰的1905室。案發當日黃離開住所外出購物，當他經過被告單位時，被告突然持菜刀衝出，從後不斷斬向黃的頭肩背，拇指被斬甩，黃的個人物品散落走廊。黃的妻子目擊事件。

案情續指，黃杏林送院後證實不治，法醫確認死者身上至少有45處刀傷，因失血過多致死，終年84歲。被告事後乘的士到醫院，並向護士表示剛才曾傷人。他隨即被捕，警誡下他指有鄰居持續發出噪音，因而感到憤怒，情緒激動所以斬人。警員在現場發現涉案40厘米長的菜刀。精神科醫生則診斷被告患妄想型精神分裂症、幻聽及偏執型妄想症。案件編號：HCCC 422/2023