投訴警察接1156個案 94%疏忽職守行為不當

涉毆打按年多8宗 歸類嚴重指控 監警會於昨日與警務處舉行公開會議。投訴警察課於今年1月至8月共收到1,156宗「須匯報投訴」案件，較去年同期多57宗。每宗個案或涉及多於一項投訴。當中輕微投訴最多，疏忽職守、行為不當的指控分別就有784項及603項，佔總投訴九成四。嚴重指控中，毆打有63項，較去年同期多8項。另外，今年獲監警會通過就指控的調查結果中，有四成被投訴人撤回，亦有三成七無法追查。

投訴警察課稱，去年社會、經濟復甦，執法數字亦因而上升，而今年首8個月的投訴數字有所調整，微升5%。今年1月至8月期間，涉及「疏忽職守」投訴，較去年同期增加43項，而「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」投訴就減少113項。涉及「濫用職權」或「恐嚇」的投訴均有所減少。而今年獲監警會通過的指控調查結果有1,427項，其中有573項被投訴人撤回，亦有521項因缺乏投訴人協助而無法追查。以簡便方式處理的輕微投訴有163項，佔整體11%。證明屬實的投訴有42項，全部為輕微投訴，獲證明並無過錯的則有46項。

警北角開槍 監警會不主動調查 監警會指，撤回投訴一直以來亦佔一定比例，今年撤回的投訴亦與以往相若。而撤回投訴的原因亦各有不同，有人因為當下覺得受到不合理對待，事後回想認為是小事而取消投訴。不過，監警會強調，會盡量了解投訴人撤回原因。若投訴案件中存在獨立證據證實警員有不當行為，就算沒有投訴人的口供，亦會繼續跟進，不過撤回的投訴絕大部分均未見相關證據。

對於早前有警員於北角開槍擊斃一名持刀、患有思覺失調的男子，監警會秘書長梅達明表示，警員對使用武力有相應守則，若前線人員面對可能會有嚴重傷害或死亡的威脅時，則可以使用手槍制止該威脅，保障警員自身及市民安全。他續指，監警會會於收到相關投訴或指控後，再按投訴內容及證據作出公平處理，而會方目前暫未就事件收到投訴。按照法例，監警會負責監察投訴警察課處理投訴，故未有投訴時不會主動作出調查。