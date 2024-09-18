東呼即應：踩樓梯扶手座位當床 巴士客睡姿豪放

【本報訊】在公共交通工具上，難免遇到有乘客做出缺德行為，包括開喇叭播放影片、雙腳踏在對面座位、肆無忌憚食大餐及剪指甲等。網上流傳，有男乘客在巴士上層，把座位當成睡床，兼「腿張開」踩樓梯扶手；另有學生哥在巴士上層「游乾水」，隨時樂極生悲。

男學生上層「游乾水」跨越座位 最近有網民在社交平台發貼文，指乘搭巴士上層時，看到對面另一輛巴士上層的「奇觀」，一名穿着短褲的男乘客，睡在上層靠近樓梯口的座位，張開大腿直接踩着樓梯扶手。他將巴士座位當成睡床，睡姿如此豪放，難怪有網民笑他「腿張開」，是否要找人幫他「接生」？

另外，網上流傳一段短片顯示，有疑似男學生在巴士上層後排座位上「游乾水」，手腳並用，快速跨越5、6排座位。從短片所見，巴士正在行駛中，上層亦疏落坐着幾位乘客，不過看似未有注意該名「男泳手」，不知車長當時是否知情。如果巴士突然煞車，或會構成危險。《東呼即應》奉勸，這位男學生不要貪玩，樂極生悲就不好了！