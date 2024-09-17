古洞居民愁迫遷 今夜月明無心賞

一輪明月掛天邊，中秋感恩送祝願。中秋佳節是一家人團聚的好時節，不少人會在這個傳統佳節與家人、摯友品嘗月餅、賞月。然而，今個中秋節，對古洞村民來說卻別有一番滋味在心頭，他們面對政府收地迫遷，「死線」只剩11日，今夜月明人盡望，古洞村民恐怕都無心賞！記者走訪兩戶人家，且聽聽他們的心酸故事！

年屆80歲的賴太是長期病患者，居住古洞村已60年，面對「最後中秋」，百般無奈湧上心頭。賴太連工人一家5口和10多隻貓一同生活，她的寮屋分為3座，外頭有一個花園，一座是她和女兒的住屋，另外兩座是工人、兒子和新抱的居所。

走入屋內只見簡單用木板間開的房間，賴太平時會坐在客廳的一張藤椅上，手扇着蒲扇，和過來聊天的鄰居閒聊話家常；其中一間房的上方間了一個小型閣樓；另一睡房的床鋪布置了蚊帳，一側用竹竿掛上晾乾的衣服。陳設古舊，但處處透着生活的痕迹，訴說着歲月靜好、簡樸而恬靜的日常。賴太指最喜歡就是隔籬左右的人情味，以前每過中秋，一班街坊帶着小孩在村內一起玩燈籠，村民一起賞月吃月餅；又會在過節時一起整糕點，又包糉又自製客家茶粿，好不溫馨。可惜，今年6月中，賴太說家門外赫然貼了一張告示，內容是地政總署將會收回其居所，要求她在9月28日前遷出。她指，早幾年收地「講得如火如荼」，但也無人通知過她具體安排如何，有街坊告知若不找地政總署登記就會被當成自動棄權安置，嚇得她急急腳聯絡當局安排量度家中尺寸。得知要收地痛失家園，她感覺自己「好似傻婆咁，辛辛苦苦死慳死抵儲啲錢嚟整一間屋住，依家好似抱住個仔卻夾硬畀人搶走咗咁」，賴太內心之悲愴可以想見，她又多病纏身，擔心在安置分戶時失去女兒的照顧，對於「死線」將近，心中一片惘然。

另一邊廂，黃小姐指要照顧年近80歲的老父，他已是肺癌第3期，一家人也不太了解政府的收地安置和賠償安排，直言政府收地「好Hea」，從未有家訪或口頭通知，只有在門外貼告示話要收地。黃小姐坦言，兩母女最擔心是收地後當局要其病情嚴重的父親搬來搬去，因父親行動不便，搬屋本已辛苦，政府的安置上樓又未準備好，僅獲告知可先搬到過渡性房屋暫住。她批評若日後要再搬屬非人性安排，「你依家好似唔係關愛緊市民，其實真係好冇人性。」又憂慮即使父母可用長者身份恩恤上樓，身為照顧者的她也會被排除在外，難和父母同住，要照顧兩老也就困難重重。

政府要收古洞村民之地作新界東北發展計劃的一部分，理應安排得妥當些。如今兩戶居民均投訴政府一紙通知如聖旨，又冷又硬完全不顧及村民的感受，安排上毫不透明，令被迫遷的村民惶惶不可終日！政府口口聲聲要令市民有幸福感，然而見微知著，古洞村民在「死線」前幾日仍如此惶恐過最後一個中秋節。古時官老爺都深明安民之道在於察民疾苦，「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」。高官落區探訪市民，只見一片善頌善禱，可是真正需要安撫及關心的古洞村民，今夜，多少戶只愁對一輪圓月！