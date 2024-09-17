自成一家：主場外交抗衡歐美

說起亞太地區最有名的軍事安全交流活動，肯定是創建於2002年的香格里拉對話會議。這個活動每年皆會在新加坡舉行，對促進地區防務安全交流起了很大作用。但由於香會主辦方之一的英國倫敦國際戰略研究所（IISS）是西方智庫，得到美英法德等國大力支持，令會議充滿濃厚的西方色彩。

其中一個例子，是活動明顯給予美國「特殊待遇」，美國國防部長經常在大會首日第一個發言，而且發言時間多於其他國家，掌控了輿論主導權。中國軍方代表的發言則被安排在翌日，只能被迫「接招」回應美國拋出的話題，在輿論戰中居於下風。中國官媒因此一直批評香會是西方搭台的論壇，體現以美國為主的西方大國意志，無法令各國進行平等的對話和溝通。

後來中國在2006年開始舉辦香山論壇。按官方說法，該論壇是要致力為各國提供軍事安全合作議題的「平等發聲機會」。當然，北京的實質目的是希望利用主場優勢，在活動中擬定有利本國的議程，增強中國的國際話語權。例如剛閉幕的香山論壇，雖然沒有達成任何協議，北京仍然成功在活動期間對外展現了自身理念。

無論是大國抑或小國，都喜歡舉行大型的外交活動，借此提高本國在國際上的知名度和影響力。近年香山論壇辦得愈來愈有聲有色，成為國際交流的重要平台，影響力快要和香格里拉對話會議並駕齊驅，某程度上反映了中國的國際影響力有了顯著提升。實際上，近年中國舉辦的國際性外交活動愈來愈多，例如中國－東盟博覽會、夏季達沃斯論壇、博鰲亞洲論壇年會，皆是中國主場外交的重頭戲，備受國際矚目。隨着中美博弈白熱化，北京應考慮舉辦更多的主場外交與歐美抗衡。