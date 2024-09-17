冰鑑春秋：台灣敢買 美國敢賣？

「美國優先政策研究所」中國政策項目主任葉望輝建議，台灣應該在美國總統大選結果底定之後，立刻提出軍購清單，如此將破除美方瀰漫的「疑台論」，台灣也才能獲得美國的支持。

事情真的有這麼簡單嗎？去年12月，美國國防部依據「總統撥款權」，運送一批軍火抵達台灣，結果竟然是發霉的防彈衣、270萬發1983年製過期子彈，以及隨便用紙箱包裹的排用機槍。就連美國國防部監察長都承認這是一批不堪使用且包裝不良的軍品。而這，就是美國保衞台灣的決心？

美國近年願意賣給台灣的軍武，就是刺針導彈、標槍導彈與火山布雷車等反登陸與城鎮戰武器。而台灣一直想獲得的，卻是能在戰爭時存活保持戰力的短場起降F35，以及能夠預警擴大防空面的神盾驅逐艦，或是能夠對大陸發揮嚇阻力量的戰斧巡弋導彈。但美方始終不願鬆口賣給台灣，只是不斷推銷單兵巷戰武器，這種擺明認定台灣只能用城鎮戰拖延戰事的作法，美方居然還在「疑台」！實際上是台灣愈來愈多人「疑美」，因為幾乎可以肯定，美方只打算給台灣一堆破銅爛鐵，讓台灣用人命去消耗解放軍。

蔡英文執政8年，台灣花了數千億新台幣購買美國軍武，但絕大多數到現在都沒有交貨，在可見的未來，美國能運送到台的，大抵還是一些庫存品與翻新品。與其說美國協助武裝台灣，不如說美軍趁機出清報廢品，大賺一筆後，再向元老院要求更新的裝備，結局就是台灣跌倒、美軍吃飽。

美國若真有決心助台，那就賣給台灣真正需要的武器，但美國人敢賣嗎？而對兩岸中國人來說，難道除了一戰，就沒有和平解決紛爭的方法嗎？希望21世紀的中國人能有智慧解決這個問題。