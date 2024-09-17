強詞有理：合眾國之恥

美國航空巨頭波音公司被稱為「合眾國長子」，曾代表美國先進製造業的最高水平，更曾長期佔據全球航空業最大市場和利潤。然而時移世易，這些年波音狀況百出，光芒盡失，聲譽和業績一落千丈，「合眾國長子」儼然淪為「合眾國之恥」。近日波音更爆發16年來首次大規模罷工，有如雪上加霜，隨時成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

波音工人罷工的原因是要求3年內加薪43%，而資方只同意4年內加薪25%，雙方距離不小，並非一時三刻所能擺平。實際上，近年來波音由於事故頻繁而導致業績每況愈下，過去6年累積虧損超過250億美元，已明顯落後於歐洲競爭對手，如今工人又飛擒大咬要求大幅提高薪酬，勢必令其業績更加難看。美媒指出，這次罷工將使波音商業飛機生產基本停頓，不僅進一步打擊公司業績，而且可能衝擊美國經濟，損失無法估量。春江水寒鴨先知，今年以來波音股價已累跌近四成，各評級機構相繼警告，如果罷工持續，波音信用評級可能被下調至「垃圾級」。

事有必至，理有固然，波音從製造業頂端淪落到「垃圾級」，當然不是沒有原因。最近幾年，世界各地發生多起涉及波音客機的嚴重空難，今年至今也有約10宗各類事故，包括艙門脫落、引擎着火、玻璃碎裂、螺絲鬆脫等等，無奇不有。更離奇的是，波音「星際線」今年6月5日將兩名太空人送上太空，原計劃逗留8天，卻因機件故障而無法返回，兩名太空人被迫滯留國際太空站，何時歸家，只能望天打卦。

在早前的美國國會聽證會上，波音公司責怪供應商交付飛機品質不佳，供應商工人則稱與波音溝通不良，自比「工廠裏的蟑螂」，雙方互相卸責。其實，冰凍三尺，非一日之寒，波音淪落至此，絕非單方面的原因，政府監督、公司管理、工人素質都有問題，誰也別責怪誰。有記者曾去波音廠房放蛇暗訪，發現有工人一邊嗑藥一邊擰螺絲，而管理部門竟視若無睹，這種工廠生產出來的產品不出事才怪。

一葉知秋，波音的問題正是美國衰落的縮影。受到去工業化的影響，美國製造業本已支離破碎，如果連波音這種巨企也失去競爭力，美國還能依靠甚麼？也許波音日後只能靠製造戰機、火箭和導彈來維持營運，而美國也只能靠售賣軍火來維持霸權。