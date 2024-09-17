九龍塘站中年漢墮軌亡

【本報訊】港鐵東鐵綫一列往金鐘列車，昨日下午12時許駛入九龍塘站月台期間，一名姓楊（40歲）男子突然墮軌，遭列車撞及和輾過。車長作出緊急煞車，並通知車務控制中心報案。消防及救護員趕抵現場，經一番努力後將墮軌的楊男救出，可惜經檢驗後，證實他當場不治。楊男遺體被蓋上白布，由消防合力抬上月台，其後遺體舁送殮房安放。警員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查後，不排除楊男因家庭問題尋短，案件列作「有人墮軌」。

或因家庭問題尋短

港鐵表示，昨日中午約12時45分，東鐵綫一列往金鐘方向列車在進入九龍塘站二號月台期間，車長見到有乘客進入路軌範圍，於是即時停車。月台上職員亦有按動緊急掣，防止其他列車進出車站，車務控制中心隨即報案及通知消防到場。處理事件期間，東鐵綫列車服務曾作出調整，其中來往旺角東至大圍站列車服務一度暫停，港鐵公司安排免費接駁巴士行走九龍塘至大圍站，同時呼籲乘客可轉乘屯馬綫或其他交通工具。事件妥善處理後，東鐵綫列車服務於約下午2時7分陸續恢復正常。初步翻查紀錄，有人從月台位置墮軌，港鐵會配合執法部門調查。