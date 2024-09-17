搗網上賭博平台 揭誘學生開傀儡戶口

【本報訊】執法部門近日發現有黑幫分子滲透校園，引誘及利用學生開設傀儡戶口，用作營運網上賭博及洗黑錢。經深入調查後，黃大仙區警員上周六（14日）展開代號「雙槍」行動，突擊搜查荃灣一商業大廈單位，搗破一個由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台的香港分支營運中心，以涉嫌「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」等罪，拘捕3男一女共4名（21至33歲）骨幹成員，他們為本地人，均報稱無業。

拘4骨幹 迄收逾6億賭注 警員在單位內檢獲4部電腦、80多部手機和200多張電話卡，該營運中心24小時運作，並使用大量通訊設備，全部手機及電腦均連接傀儡戶口，亦設有員工簽到打卡機。他們分工明細，以社交平台、短訊、手機應用程式主動宣傳外，還提供優惠吸引賭客。而該中心正是作為處理充值、出錢、入錢及客服的地方。

調查得知，該網上非法賭博平台扎根於馬來西亞，平台於2024年2月於海外註冊，並以東南亞地區的人為目標客戶群，設立的營運中心特別幫助香港賭客提供服務。賭客每次單一投注由100至80萬元不等，平台每日收受賭注平均約300萬元，由運作至今估計已收取約6.68億元賭注，數字相當驚人，今次行動已成功阻止其非法業務在香港擴充。

執法部門指，涉案的網上賭博平台聲稱安全可靠，從未出現走數情況，惟實際上是違法兼無牌經營，不時有賭客投訴出金失敗。今次行動中發現涉案集團在剛過去的暑假，派本地黑社會成員滲透校園，引誘並利用學生開設傀儡戶口作為平台營運工具。本月9日警員在黃大仙發現一名17歲中五學生，身上竟然有4張屬於其他人的銀行卡，經調查後得知該學生受到黑社會成員唆擺，開設及出售其銀行戶口以賺取幾千元酬勞。其後，亦發現該學生更邀請同學一齊出售戶口，從中收取近千元介紹費。