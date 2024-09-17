破3走私遠洋船 檢電子貨5億元

香港海關於上月及本月展開針對遠洋船走私的「海巡」行動，成功偵破3宗走私案件，涉及一個目的地為天津、3個目的地為馬來西亞的貨櫃，在該4個貨櫃內檢獲大批電腦記憶體、顯示卡、電路板及中央處理器等未列艙單貨物，市值約5億元。由於該些電子產品是走私到內地的熱門貨物，估計其最終目的地好大機會為內地，一旦成功把貨物走私到內地，將可逃避高達6,000萬元稅款。

關員分別於上月20日、本月3日及9日鎖定4個40呎長海運貨櫃，資料顯示3個報稱載有鋁合金及鋁物料的貨櫃，和一個報稱載有檸檬酸的貨櫃，分別運往馬來西亞及內地天津，但經過X光檢查發現可疑影像。當中一個貨櫃內至少有兩種不同物料的貨物，並非所報的單一貨物，另外兩個貨櫃的中間及後半部密度與形狀和所報稱的鋁合金不相符。而另一個報稱為檸檬酸的貨櫃，貨物較雜亂兼不一致，也與所報稱的不同。因此相信該4個貨櫃藏有走私貨物。

海關遂打開頭兩宗案件的貨櫃搜查，於3個運往馬來西亞的貨櫃內起出電腦記憶體、電路板和墨盒等，價值約一億元。調查揭發走私分子收藏走私貨時花了不少心思，例如在近貨櫃門位置放置了已申報物品，並將未列艙單貨物放於貨櫃深處，企圖以掩飾手法蒙混過關，可惜依然未能逃過海關偵查。調查又發現，該兩宗案件走私方式有共通之處，均利用境外付運公司、前往目的地也相同，付運的物品亦相似，不排除由同一走私集團操控。案中檢獲的電子產品俱是走私到內地的熱門貨物，走私分子為逃避海關偵查，採取迂迴路線到馬來西亞後，再走私到內地。若走私成功可逃避約1,000萬元稅款。

今年單一貨值最大 暫無人被捕 而本月9日偵破的案件，則是今年單一走私案貨值最大的一宗，貨物中高價值的顯示卡、中央處理器及積體電路佔八成，大部分為新淨貨物，估計價值約4億元，若成功運至內地可逃避約5,000萬元稅款。現時內地對高效能電腦產品需求甚高，相信是走私的主要誘因。而檸檬酸一般作為清潔用途及食物酸味添加劑，內地作為檸檬酸主要生產國家之一，經遠洋船運檸檬酸到內地屬於極不尋常。這是首次發現走私貨櫃利用檸檬酸作掩飾，並使用境外貨櫃付貨公司，相信是為了逃避海關偵查，因此海關將對該些公司作深入調查，不排除有人被捕。