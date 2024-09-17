穿「光時」上衣 戴印字黃口罩 無業男認新煽動罪 後日裁決

【本報訊】一名男子於今年6月12日身穿印有「光時」的上衣和戴黃色口罩，在沙田石門港鐵站出沒，又隨身攜帶一盒排泄物，準備擲向不認同「光時」理念的人。他被控《維護國家安全條例》（下稱條例）下的新煽動罪等3罪，案件昨在西九龍裁判法院再訊。被告承認新煽動罪，餘下兩罪則獲撤銷，並成為條例今年3月生效後首名認罪被告。裁判官押後至後日判刑，被告須續還押。

27歲被告諸啓邦，報稱無業。他之前有煽動案底。去年11月，他擬由香港國際機場離港時，被職員發現其穿着印有煽動字句的衣物，他承認舊煽動罪及管有煽動刊物兩罪，於今年1月被判入獄3個月。

被告昨承認一項煽動罪，違反條例第24（1）（a）（i）條。他原面對的另外兩罪，即「不遵從要求而出示身份證明以供查閱」及「有意圖而遊蕩」，獲控方不提證供起訴，控罪撤銷。辯方求情時表示，希望法庭判刑時考慮本案不涉互聯網，歷時亦不長。

攜排泄物圖擲不認同理念者 同意案情指，2024年6月12日中午約12時，被告穿着一件印有「光時」字句的黑色上衣、戴着一個印有「F.D.N.O.L.」的黃色口罩，在沙田石門港鐵站出口附近的公眾地方遊蕩。警員上前截查，結果在他隨身物品中找到一盒排泄物。被告在警誡下說，他認為6月12日是反修例運動的一個重要日子，他決定穿上該上衣，向公眾展示該陳述的理念，希望其他人同意，並使公眾記起2019年的社會動亂。他隨身攜帶其排泄物，意圖將其擲向不認同「光時」理念的人，以作發洩。案件編號：WKCC 2585/2024