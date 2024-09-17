狎繼外孫女越柙 6旬漢10‧8判刑

【本報訊】六旬無業漢於去年3月趁12歲繼外孫女睡覺時，掀起她上衣和胸圍用手機偷拍，被揭發後承諾刪相。然而他在約兩個多月後重施故技，趁繼外孫女睡覺時摸她胸。被告女兒大義滅親報案，他被控非禮須還押。還押期間他報稱不適，送往醫院治理，他卻掙脫手銬擺脫追兵，乘的士試圖返回寓所。涉案男子昨在區院承認窺淫、非禮及逃離合法羈留共3罪，須還押至10月8日判刑，以待索取事主創傷報告。

65歲匿名男被告以英文字母「T.F.W.」為代號。他報稱無業。同意案情指，女童Ｘ是被告的繼外孫女，案發時12歲，跟被告、被告妻子及被告次女，居於深水埗白田邨某單位。2023年3月22日約凌晨3時，Ｘ在睡房睡覺時，被告突然拉高Ｘ的上衣和胸圍，再用手機拍攝Ｘ胸部約兩分鐘。Ｘ被閃光燈及快門聲弄醒，她偷看一眼後假裝睡覺，直到被告離開。Ｘ將事件告知同住的被告次女。次女當晚在被告手機內發現32張Ｘ胸部的裸照及3段影片，對質之下，被告道歉及承諾刪除所有裸照。

同年6月10日早上，被告再次趁Ｘ睡覺時進入其睡房，拉高Ｘ的上衣，上下輕掃Ｘ右胸逾一分鐘。Ｘ假裝睡着，之後告知被告次女，次女同日報警。被告於翌日被捕，警誡下稱「我鹹濕影咗幾張相」；警員在他手機中發現兩張Ｘ的胸部相片。同月13日，被告被控非禮及製作兒童色情物品罪，於九龍城裁判法院提堂，被拒保釋須還押監房。

掙脫手銬逃離病房 同月21日，被告因抽筋送往伊利沙伯醫院治療及過夜留醫，並由兩名懲教人員看守，其左手被一副手銬鎖在病床圍欄上。惟翌日凌晨4時，護士看見被告從防火門離開病房，沿後樓梯跑向地下，手銬仍鎖在病床上，沒有被解鎖或破壞痕迹。被告沿加士居道行走，其後登上的士前往白田邨，途中使用司機電話致電妻子及長女求助，均遭拒絕。同日清晨5時許，被告於白田邨附近再次被捕。案件編號：DCCC 1287/2023