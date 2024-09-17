油麻地暴動 最後8被告 囚50至54月

官斥擲250燃彈 嚴重危害居民 於2019年11月中，有人發起「圍魏救趙」行動，最終演變成暴力衝擊，213人被捕及起訴，且分17案處理，當中200人被判暴動罪成。最後一批被告昨日在區院接受判刑。8名經審訊後被定罪的被告，被判入獄4年兩個月至4年6個月。區域法院暫委法官黃雅茵形容暴動計劃周詳，示威者有備而戰，估算示威者投擲了約250枚汽油彈，令馬路上火光熊熊，嚴重影響附近居民的安全及附近環境。

昨接受判刑的8名被告，包括林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟冲、謝承峯、蘇定楠及馮文杰。他們的年齡介乎23歲至33歲，全被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。本案原本還有3名被告，分別是王俊元、張健森及張敖妍，但在受審後均脫罪。

法官判刑指，當晚有大批示威者聚集，帶備防毒面具及頭盔等裝備。示威者與警員對峙期間，多次作出破壞社會安寧的行為，包括用雨傘及其他自製物件築起陣地或示威者防線，完全堵塞控罪地點南行和北行的行車道；不斷向警員投擲汽油彈和其他雜物，多枚汽油彈爆發引致行車道上多處着火；用雷射光線照射警員；用雨傘阻擋警員發射的催淚彈向警員回擲催淚彈。

法官認為，暴動事件是在周詳計劃下發生，示威者是有備而戰。暴動範圍相當廣闊，範圍內有不少商住樓宇和交通設施。暴動造成的威脅嚴重影響主要道路的交通，示威者在與民居及商戶相當接近的位置投擲汽油彈，令馬路上火光熊熊，嚴重影響附近居民安全及附近環境。

200人入罪 最重判監64月 法官表示，上訴庭已清楚表明，在考量參與暴動者行為的刑責時，需要考量的不只是其個人的行為，亦包括暴動中示威人士的整體行為。法官以監禁4年6個月作為量刑起點，考慮到部分被告的個人因素，酌情減刑。最終，法官判處林樂進及譚啟冲監禁4年6個月；馮文杰及謝承峯監禁4年4個月；林迪倫監禁4年3個月；梁健朗、蘇定楠及劉思琪監禁4年兩個月。

據執法部門指，今次事件中，執法部門拘捕213名被告當中，200人被裁定暴動罪成，當中11人被判入教導所，其餘189名被告，被判入獄29個月至64個月。案件編號：DCCC 800/2020，DCCC 577/2021