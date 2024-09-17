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疑村屋灑腐液 坪洲婦濺傷臂

【本報訊】昨日中午約12時半，坪洲一名姓李（64歲）婦人，回家時途經志仁一里，疑有腐蝕性液體由一村屋高處灑下，她猝不及防手臂被腐液濺中，出現紅腫。李婦自行報案求助，由救護車送往坪洲診所治理，救援人員及警員到場經調查後，未能找到腐液來源及確定其性質，案件列「有人意外受傷」處理。
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