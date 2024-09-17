再多13宗確診 乙鏈群組增至40人

【本報訊】進食未熟淡水魚或徒手接觸含菌水產隨時致命。衞生防護中心聯同醫院管理局監測侵入性乙型鏈球菌的入院個案數字，自上周五（13日）公布侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283（ST283）感染個案情況後，昨日中心經樣本化驗分析再確認13宗近期入院的侵入性乙型鏈球菌個案屬ST283，目前相關群組累計涉及40名病人。

8新症現敗血症 據中心披露，昨日公布的13名ST283感染者分別為7男6女，年齡介乎35至94歲，其中8人出現敗血症、5人關節膿腫。連同上周五公布的27宗ST283感染個案，是次群組累計40名病人分別居於全港18區，在上月8日至本月5日期間發病，當中30名病人本身有長期病患。醫管局資料顯示，40名病人當中，10人已出院、25名留院病人情況穩定、3人情況嚴重，另外兩名有長期病患人士已去世。中心就其他近期入院病人的樣本化驗分析工作仍在進行中，不排除個案會繼續增加。

中心的流行病學調查顯示，31宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中5人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷，另外6宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚，但並非淡水魚魚生；3宗個案的詳細接觸史則有待調查。中心指，40名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作，由於病人分別居於全港各區，而相關淡水魚購自11個不同地區共23個街市，認為受影響的淡水魚可能涉及批發層面。

中心於得悉在一個零售淡水魚檔的樣本的基因序列與個案脗合後，已聯同漁農自然護理署到供應該魚檔的長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場進行視察並採集環境樣本，相關化驗分析工作仍在進行，暫未發現批發市場的淡水魚有任何異常情況。另外，中心聯同食物環境衞生署對超過200名相關從業員進行醫學監測，未發現任何從業員有出現病徵，署方已加強相關街市的清潔消毒。