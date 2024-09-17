東呼即應：鼠闖廚房開餐 麵店停業消毒

【本報訊】食肆最重要的莫過於環境衞生，但網上流傳片段，某麵店廚房內有大老鼠旁若無人享用食材，令人觸目驚心。同一食店在紅磡的分店，早前亦疑似被拍到老鼠在店內「擒高擒低」。該店回覆《東呼即應》證實，發現鼠蹤的是位於荃灣的分店，強調已於事發後第二天暫停營業一天及進行深層清潔，並會堵塞老鼠進出店舖的漏洞。

在動畫裏有「五星級大鼠」坐鎮確是可愛，但現實生活中食肆廚房驚現碩鼠，卻是既恐怖又骯髒。最近網上熱傳片段，片中可見一隻老鼠在廚房吃得不亦樂乎，享用懷疑食材，狀甚享受，可謂「老鼠食頭圍人食尾圍」。

另一分店去年同揭鼠蹤 翻查報道，該店於紅磡的分店，去年已被發現有老鼠四處亂竄，狀甚生猛且身形肥壯，明顯「好吃好住」。《東呼》向涉事店舖查詢，店方證實發現鼠蹤的是位於荃灣的分店，被老鼠大快朵頤的是當日營業剩餘的物資，已經在事發第二天棄置，並暫停營業一天進行深層清潔。店方又表示會加設物料，封好單位內槽喉管發現的孔洞和罅隙，避免老鼠由其他途徑進入店舖。希望店方真能搞好衞生，如此食客也能吃得安心一點。