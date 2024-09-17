醫健：成視在人：10‧10世界視覺日 齊來保護兒「瞳」

為紀念今年10月10日世界視覺日，奧比斯邀請大家一起關注全球兒童的眼睛健康。來自蒙古農村的5歲女孩Buyandeleger，一出世已經有視障問題，母親十分擔心，但奈何主要的眼科醫療服務都集中在500公里外的首都烏蘭巴托，經濟困難令她無法前往首都為女兒尋求醫治。

Buyandeleger的母親一直很自責，認為是自己40歲才懷孕，導致女兒有先天缺陷。最近，她的同事建議她無論如何都要帶女兒前往首都的眼科護理服務機構進行檢查，以免女兒終生失明。這位母親帶同女兒長途跋涉搭乘巴士來到大城市，在奧比斯合作醫院進行檢查，女兒被診斷出患有先天性白內障。

好消息的是，奧比斯眼科飛機醫院最近亦會抵達蒙古，Buyandeleger很幸運地成為眾多接受治療的病人之一，她的白內障亦獲得奧比斯醫療團隊進行手術治療。Buyandeleger術後終於第一次看清這個世界，9月開學，她亦能與其他小朋友一樣健康愉快地上學，能清楚地看到黑板，以及讀書寫字。

奧比斯