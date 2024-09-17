爭取6年 觀塘七旬錶匠終獲小販牌

【本報訊】在觀塘服務街坊多年的七旬無牌鐘錶修理工匠佘永盛，自2018年爭取小販牌照。觀塘區議會食物環境衞生委員會昨日開會審議，在無人反對之下通過發牌，佘伯料最快11月遷至新址經營。佘伯稱，「為啖氣要堅持」，希望手藝能服務街坊。

佘伯維修鐘錶約40年，早前多次收到食環警告阻街，其後多次請願要求署方補發小販牌照讓其繼續經營。其實，佘伯當年因陪家人到內地就醫，而錯過食環於2009年的街頭工匠普查，導致未能夠申請牌照。

據觀塘區議會文件顯示，佘伯攤位新址位於駿業里行人天橋底旁行人路，每年牌照費和攤位費用合共3,458元，其攤位之面積將不得超過0.4米乘0.5米。佘伯現時一個月會收到兩張告票，罰款由500元到750元不等，故對獲發牌感到興奮。

有區議員關注如日後有同類申請，食環署會否同考慮批出。當局回應稱，自2009年全港無牌小販人口普查後，已於翌年停止向未有識別登記的小販發牌，今次屬特殊個案。另有議員指攤位面積或太細，當局則稱曾到工匠的經營位置量度，面積亦經對方同意。

食署調查紀錄依據被批過時 協助佘伯的團體表示，爭取6年終於成功，希望食環署為工匠制訂保育方案，令工匠牌有繼承權。團體又批評署方在會上指佘伯今次獲發牌屬個別例子，又斥署方沿用多年前的調查紀錄作為申請依據不合時，應立即進行全港工匠數量調查。