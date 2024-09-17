上月訪港客450萬人次 創通關以來單月新高

【本報訊】經濟低迷，政府推出不少措施吸引遊客，本港上月訪港旅客接近450萬人次，按年上升9%，創通關以來單月新高。另外，政府希望旅遊和相關業界，能推出具香港特色和吸引旅客的旅遊、餐飲及零售產品。

首8月入境旅客按年增45% 文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席旅遊業策略委員會第二次會議，指今年首8個月合共錄得超過2,950萬訪港旅客人次，按年增加45%，當中近78%、2,300萬人次為內地旅客；650萬人次為非內地旅客，按年分別上升約39%及63%。他表示，政府會繼續與各界攜手，共同提升香港旅遊業的競爭力，落實「香港無處不旅遊」；乘着訪港旅客數字強勁復甦的勢頭。

會上有委員建議加大力度發展海島旅遊、綠色旅遊，以及繼續善用科技提升旅客體驗等。楊潤雄向委員匯報中央政府再次向特區送贈兩隻大熊貓，以及熊貓「盈盈」誕下兩隻大熊貓寶寶的最新情況，並簡介政府正聯同海洋公園及各界籌備宣傳及推廣活動。

對於旅遊模式和旅客習慣的改變，楊潤雄希望旅遊和相關業界能「識變、應變、求變」，推出具香港特色和吸引旅客的旅遊、餐飲和零售產品，與政府一起推動旅遊發展。會議就《香港旅遊業發展藍圖2.0》的建議方向和如何進一步推廣「香港無處不旅遊」交換更多意見。