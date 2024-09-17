導遊斥旅客不購物 旅監局：不能接受

【本報訊】惡導遊再現。一名本地導遊因向內地旅客作出惡劣行為及不當行為被旅監局「釘牌」。旅監局行政總裁方安妮昨指今年2月涉事的旅行團有30多人，導遊指摘他們不購物「捧零雞蛋」，令他沒有面子，又稱如果「購物團」不購物，就不如去「純玩團」，並要挾旅客若不購物，會影響下一個行程的體驗，她認為做法是不專業、無道理，完全不能接受。

方安妮在電台節目中指香港曾經出現零負團費的問題，但旅監局成立後，已不見相關問題；涉事旅行團的團費是500元，並非特別便宜，由於人數較多，相關旅行社並不會蝕本，而導遊和司機等都有基本日薪，每天由800至千多元不等，不能因為旅客不購物影響佣金，就惡劣對待旅客。

被問及要超過半年後才公布撤銷導遊牌照，她指投訴人透過電郵向旅監局投訴，提供了充足的證據，但其後一度失聯，要用兩個多月才能取得聯絡，隨後要搜證，了解其他同團友的感受，再通過紀律委員會審視個案，亦會見涉事導遊。

涉事導遊盼半年後再申牌照 她指涉事導遊有悔意，他2012年已入行，希望半年後重新申請導遊牌照，旅監局的發牌委員會，會視乎他有否充實自己，有否提升能力，考慮是否再發牌。

疫情重創旅遊業，她表示明白旅遊業生意未恢復至疫情前的水平，旅行社和導遊都要維生，但也要講道理、講專業，否則生意只會更差。她指會向涉事的旅行社再作跟進，強調現時絕大部分的導遊都表現專業，相信今次是單一事件。

事發在今年2月，一名本地導遊指摘遊客未有在商店內購物，並威嚇旅客會因此影響及後的行程，被撤銷導遊牌照，這是旅遊業監管局成立4年以來首宗個案。