中秋節前周末 食肆營業額跌15%

【本報訊】受到港人北上消費的影響，本港零售、餐飲業相對淡靜。有餐飲業界人士指在過去周末，預祝中秋的入座率及營業額均錄得10至15%下跌，期望正日市道改善。有議員指減租能幫助業界，又呼籲投資新食肆時要三思。中餐業界則將於年底舉行創意菜式比賽，期望發掘業界潛能，留住市民胃口。

香港餐務管理協會主席梁振華指，過去周末入座率及營業額都錄得大約10至15%下跌。他指今年經濟市道差，業界不敢加價，只沿用去年價單，期望中秋節正日比上周末市道更理想。

議員籲投資新食肆要三思 對於現時市道，飲食界議員張宇人認為面對地緣政治及高息環境，市民會謹慎消費。他認為業主減租能幫助業界，指一般地舖及個人業主更爽快，但商場業主十室九空亦不會減租。他呼籲業界要了解自身有否能力持續經營，投資新食肆要三思，認為舖租會持續下跌。

因應人手減少、近期少有新菜式出現，中餐業界將舉行創意菜式比賽，期望為業界注入新元素。參加者將以食肆團體名義作賽；不接受個人名義參賽。

張宇人解釋，業界人手不足，菜式應由公司團隊一同創作而非廚師一人。對於比賽只限機構內任職人士參與，或令市民難以接觸，他說期望市民看見達標的菜式後會光顧那些餐廳。

比賽分為肉類、家禽類、海鮮類及素菜類4大類別，參賽食肆須提供食譜及照片。張宇人補充，參賽菜式會「公諸同好」，分享給業界參考。