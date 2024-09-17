港鐵義剪隊 到護老院施髮術送關懷

【本報訊】中秋佳節港鐵義工隊舉辦多項活動為長者、長期病患者等送暖，當中有義剪隊成員到訪護老院為40多名院友義剪，幫老友記在佳節前轉新形象。義工們又藉剪髮期間與長者聊天，讓他們感受到關懷。有參與計劃的義工表示，仍然有能力及時間幫助有需要的人，感到非常感恩及滿足。

義工：有能力助人感滿足 港鐵的「鐵路人 鐵路心」義工計劃至今已踏入第19年，不少員工透過計劃籌備及參與義工服務，為幫助社會上不同的社群出一分力。旗下的義剪隊現時約有9名活躍隊員，每月或隔月為8至10間機構或院舍提供義剪服務。

有成員多年來於不同老人院舍參與義工活動，發現義剪「有市場」，因此與幾位「拍檔」提出成立義剪服務隊。資深義工譚艷艷（Sandra）於港鐵公司工作了30多年後在2018年退休，其後運用自己的興趣及技能籌組過不同義工項目，包括義剪隊及氣球隊等。她表示，雖然組織義工項目需要額外撥出時間及精力預備，但每次完成活動後都感到滿足，珍惜自己仍然有能力幫助社會上有需要的人。

另一成員呂錦珍（Kam）現於港鐵公司擔任行政秘書一職，她由2005年加入成為義工，亦是義剪隊其中一名活躍隊員。她認為相比其他義工活動，在剪髮過程中與長者聊天，可讓他們感受到不同人的關懷，亦成為關心他們的契機。Kam又憶述曾為一位因接受癌症治療而剩下幾根頭髮的婆婆剪髮，當時已明白婆婆目的不是只想剪髮，而是想與義工聊天，分享及聆聽她的生活及往事。她認為仍然有能力及時間幫助有需要的人，是非常感恩及滿足。