旅巴奪命車禍 死者妻認屍

【本報訊】大角咀上周四中午發生致命交通意外，一輛旅遊巴疑違規由海庭道左轉入海泓道，期間撞倒一名姓曹（51歲）男子並輾過事主身軀，他送院搶救後證實不治，旅遊巴司機涉嫌危駕被捕。至昨日早上10時許，曹的妻子聯同數名親友，抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，逗留約一小時完成手續後乘執法部門車輛離去。