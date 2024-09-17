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旅巴奪命車禍 死者妻認屍

死者妻子（左）抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。（張開裕攝） 死者妻子（左）抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。（張開裕攝）
死者妻子（左）抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。（張開裕攝）
【本報訊】大角咀上周四中午發生致命交通意外，一輛旅遊巴疑違規由海庭道左轉入海泓道，期間撞倒一名姓曹（51歲）男子並輾過事主身軀，他送院搶救後證實不治，旅遊巴司機涉嫌危駕被捕。至昨日早上10時許，曹的妻子聯同數名親友，抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，逗留約一小時完成手續後乘執法部門車輛離去。
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