鄰居：單位傳爭吵聲 睹死者母慌逃

鄰居林伯

【本報訊】北角中槍身亡的姓李（38歲）男子，據悉在福建出生，年幼隨父母來港定居，其居住的天台屋門口留下血漬。鄰居林伯透露，李男與妻子、長兄及父母同住，且為該天台屋業主，單位另有房間分租予5名住客。林伯表示，李男平日沒有異樣，與家人亦相處融洽，兄弟間更關係親近。不過，最近幾日發現李男情緒波動較大，曾見他眼神兇惡，當時未有深入了解原因。

指死者與家人相處融洽 林續指，李男任職裝修油漆工，雖然近期較少開工，但相信他們一家有租金收入，沒有太大經濟壓力。他憶述事發經過指，當時單位內曾傳出有人以福建話鬧交聲音，但對爭執內容不太了解，吵鬧聲維持數分鐘，安靜了一陣後即見到李男母親逃跑。約10分鐘後有警員到場，有人大叫「放低把刀」，叫了3、4次後，便聽到「嘭」一下槍聲，他坦言對事件有「少少驚」。

據了解，李男自2017年起在東區醫院精神科跟進病情，期間定期覆診及接受抗精神病藥物注射，病情維持穩定，過去亦無暴力紀錄，最近一次覆診是今年7月19日，當時精神科醫生診斷他情況穩定，並處方精神科藥物。李男最近一次於9月13日返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時醫護人員亦評估其情況穩定，他原定下次覆診安排在今年10月。