持刀男胸中槍伏法 警員被指別無選擇

打斷手毆爆頭 婆媳負傷求救 北角一名有情緒問題男子，前晚突然失控襲擊妻子及母親，警員到場處理事件時，男子持菜刀及剪刀揮舞，並逼近警員企圖施襲。兩名警員擎槍戒備，在喝止無效後其中一名男警開了一槍，男子胸部中槍送院經搶救後宣告死亡，其妻子和母親亦需送院治理。據悉，警員登樓時只持有盾牌，無「鐵甲威龍」護身，男子則持武器衝至警員約1.5米範圍內，為保障在場所有人的生命安全，執法部門形容該警員是在別無選擇下開槍，事件屬於不幸。

前晚9時許，錦屏街63號錦屏樓一私人天台屋姓韓（41歲）女住戶報案，指她和68歲家姑被其姓李（38歲）丈夫襲擊，家姑其後離開天台屋，她則與兩名租客各自反鎖在房間內等待救援。警員接報後抵達現場，利用李男母親提供的鎖匙開啟天台屋大門，發現李男雙手正分持一把約30厘米長菜刀、及一把刀鋒約18厘米長的剪刀揮舞。

患情緒病多年 有社工跟進 警員遂於門外以牆壁掩護，多次警告李男放下武器，不過他企圖逼近警員並以手上武器作出攻擊。兩名警員見狀先後擎槍戒備，其中一名男警於喝止無效後開了一槍，李男胸部中間位置中槍倒地，警員隨即上前移走其手上武器，且替其進行急救。李男於晚上約10時被送往律敦治醫院搶救，惟延至晚上10時39分證實死亡，初步相信子彈仍在李男體內。

據了解，李男患有情緒病多年，一直有社工跟進，並定期在公立醫院接受治療，事前沒有家暴紀錄。不過，最近家屬發現他情緒不穩，而且漸趨嚴重，懷疑情緒病有復發迹象。案發時，李男出手毆打母親，致其頭部受傷及手部骨折，遇襲婆媳送院治理，兩人情況穩定。

父：報案只想制服兒子送院 而李男父親接受電台訪問時表示，對警員開槍感到震驚，他指兒子近月病發，曾經入院接受治療，且有好轉，平時他罕有與家人發生爭執。前晚報案的原意，是希望警員幫手控制兒子到醫院求診，詎料發生開槍事件。

據悉，開槍男警入職約8年，以前未曾於類似情況下開槍，由於他與同事趕抵現場上樓時只配備盾牌，未及穿上「鐵甲威龍」保護裝備，而事發時李男持武器衝至警員約1.5米範圍內，為保障在場所有人的生命安全，執法部門形容有關警員是在別無選擇下開槍，事件屬於不幸。執法部門認為涉事警員使用的武力符合守則，瞄向死者身體最大部分開槍亦符合國際準則。