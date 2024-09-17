逾半受訪者睇淡的士車隊

【本報訊】政府引進的士車隊盼提升的士整體形象，香港研究協會於今年8月30至9月7日，展開全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,024名18歲或以上市民，以了解市民對改革的士服務的看法。調查結果顯示，逾半受訪者對的士車隊改善業界服務信心不足，僅16%認為的士車隊足以提升的士業界服務水平，亦只有約一半受訪者有興趣使用的士車隊服務，57%市民促加快網約車合法化。

57%人促網約車合法化 調查針對的士車隊能否提升業界服務質素，結果顯示，表示「沒有信心」及「信心不大」的受訪者共佔53%，而表示「很大信心」及「較大信心」的有38%，「不知道/很難說/無意見」的佔9%。對於3,500輛的士是否足以提升的士業界服務水平，四成半受訪者對此表示「不足夠」，表示「足夠」的佔16%，而表示「不知道/很難說/無意見」的佔39%。

另外，調查亦發現，若日後需要使用點對點交通服務，有50%受訪者表示「有興趣」使用的士車隊服務，表示「沒有興趣」的有30%。政府預料一年內完成網約車平台規管研究，57%受訪者較認同「應加快網約私家車合法化」，毋須等待的士車隊成效；而較認同「應先觀察的士車隊服務」，再決定應否合法化網約私家車的則有26%，而表示「不知道/很難說/無意見」的則佔17%。