航空服務投訴 首8個月逾千宗

【本報訊】港人愛旅行，惟消委會今年首8個月收到1,057宗機票及航空服務的投訴，該會抽選3個投訴作示例，包括航空公司突改飛機型號，令乘客已加購指定座位被更改；有乘客購買優先服務卻未獲優先待遇；以及乘客在上機前突被要求將手提行李寄艙，影響旅行體驗。

加購指定座位被更改 區先生一家於A航空公司額外繳付1,040元的指定座位附加費，包括回程時兩個指定的窗口座位。回程時，區在辦理登機手續時才獲通知未能乘坐指定座位，遂向地勤人員要求安排，惟他們登機後發現該窗口已被封上並放置了一個雜誌架，不滿航空公司擅自轉換預先加購的指定座位並尋求消委會協助。A航空公司解釋，座位的調動是因為更改了航班機型所致，願意退回合共560元的附加費，個案最終得以解決。

買優先服務未獲優待 李先生於B航空公司購買以每人每程50元加購優先服務，包括優先上機、行李寄存以及地勤優先將行李提取並送至行李輸送帶等。去程時，地勤人員先安排已加購優先服務的乘客登機，不過李發現其他乘客亦可同時登機。回程時，李的其中一件行李需時20分鐘才到達輸送帶，優先掛牌亦丟失，李深感不滿並尋求消委會介入，最終航空公司願意全數退回優先服務費用。

林小姐於C航空公司購買了單程機票，票價包括可攜7公斤的手提行李。她到達機艙門口時，突被要求將手提行李寄艙託運。她事後向C航空公司投訴，指與其原本購買的機票不符，要求退回部分機票費用，惟遭拒遂向消委會投訴。C航空公司解釋，機艙內的頭頂置物箱空間都爆滿時，即使乘客的手提行李符合重量及尺寸規定，亦有可能需要寄艙託運。C航空公司未能安排退款，消委會建議林可考慮諮詢獨立法律意見。