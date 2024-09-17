首8個月11宗買樓投訴 經紀涉瞞凶宅

【本報訊】消委會不時收到一些涉及樓宇買賣的投訴案例，在今年1月至8月有11宗，較去年同期略跌。消委會以3宗不同情況的個案作示例，提醒市民買賣樓宇時需注意的事項，以及地產代理陳述與事實有出入時，究竟責任誰屬，如何透過法律追討等。案例中，包括有地產代理沒披露單位曾發生墮樓事故、失實平面圖非源自賣方，以及地產代理作失實陳述時業主在場，部分案例須賠償訂金予買家，但有情況卻不能撤銷交易，故消費者在進行物業交易的過程中仍須格外小心謹慎。

遇失實陳述未必可撤交易 第一宗案例，買方在視察二手物業時曾諮詢地產代理「有無古靈精怪？」 及「無嘢唔妥吖嗎？」得到「沒有」的回覆。然而，買方在簽署臨時買賣合約後發現該單位曾發生墮樓事故，於是決定終止交易並向地產代理追討賠償。法官認為代理須為買方取得關於物業的資料，最終法庭裁定地產代理須向買方賠償被賣方沒收之訂金。

另一個買家在購買物業前，向地產代理索取的平面圖所顯示的單位面積較實際為大，買方因而以賣方作出失實陳述為由提出撤銷交易及追討訂金。不過，法庭指出，賣方純粹只委託地產代理出售其單位，並無給予該代理任何實際或表面權限，向買方提供該幅並非源自賣方的平面圖或作出有關失實陳述，最後裁定買方敗訴。

最後一宗個案涉及村屋買賣，地產代理安排買方視察一套連花園的村屋，但沒有告訴買方該物業其實只包含村屋，花園是向政府以短期租約形式租用。法庭除判定地產代理的行為構成了失實陳述外，同時指出由於在視察物業時業主亦在場，且沒有說明花園的問題，因此業主同樣作出失實陳述。法庭判定買方可撤銷交易，並向業主及地產代理取回已付訂金。