港車北上12款「交強險」賠償額相同 保費可差4成

【本報訊】申請港車北上自駕遊的市民愈來愈多，駕駛人士需購買汽車保險。消費者委員會昨檢視了12間承保「等效先認」產品的本地保險公司所提供的內地強制性附加險「機動車交通事故責任強制保險」及選擇性附加險「車輛商業保險」的資料，發現各公司的「交強險」責任賠償額雖然均為內地最低法定要求的20萬元人民幣（約22萬港元），惟年度保費卻存在一定程度的差異，最多可相差近四成。

消委會調查發現，12間保險公司的「交強險」保障範圍均無差別，包括導致他人遭受人身傷殘或死亡、醫療費用及引致他人財產損失，總責任限額均為內地法定最低要求的20萬元人民幣，但保費卻有一定程度的差異。撇除一間沒有於官網獨立列出「交強險」保費的公司，而其餘11間的6座以下車輛的「交強險」年度保費介乎於832至1,159元，而6座至8座車輛則由963至1,342元，各保險公司於兩個類別的保費均相差近四成。

內地第三者責任保險不包乘客 此外，消委會指出，由於「交強險」的賠償額未必足以應付交通事故引致的賠償責任，建議駕駛人士應積極考慮額外購買「商業險——第三者責任」加強保障。消委會又提醒，內地的「第三者責任」保險與本港的「第三者保險」不同，內地的並不涵蓋承保車輛上的乘客，若駕駛者希望為自己及車上乘客增添保障，則應加購「商業險——車上人員責任」，惟是次調查中的相關保險產品，保額最高只有每人每次事故20萬元人民幣，保障亦未必足夠。消委會提醒港車北上人士，應事先記錄保險理賠機構的聯絡資料和相關條文及要求，一旦發生交通事故應盡快聯絡理賠機構備案。