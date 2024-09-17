舒適堡投訴4191宗 消委會未能接觸新投資者

【本報訊】連鎖健身中心「舒適堡」結業事件，消委會截至昨日下午6時，共接獲4,191宗投訴，涉及1.39億元，平均每宗個案涉款3.3萬元。金額最高一宗涉及181.7萬元，最低一宗涉及99元；消委會總幹事黃鳳嫺表示，要保障消費者應「幾條腿走路」，建議政府立法設冷靜期，以保障消費者的權益。

對於「舒適堡」有新投資者在灣仔分店改名「Healthy」，並聲稱為舊客提供服務，黃建議市民不必急着簽署「Healthy」的條款，因該新投資者無訂立會員簽約的期限，故建議舒適堡舊客戶要「睇定啲了解多啲」，觀察該新投資者的資歷狀況。她又指消委會目前仍在與「Healthy」的投資者接觸，但暫未成功。

黃鳳嫺表示，要保障消費者應「幾條腿走路」，需改善商戶行為及對消費者的教育，並指政府早年曾採納消委會建議，擬設冷靜期相關條例，但因疫情而擱置。她稱現時是合適時機提出，為消費者提供更好信心，但立法需時，或要重新研究當中的細節是否需要修訂，故她認為最重要都是業界自行設立冷靜期，以保障消費者同時增加消費者對商戶的信心。她又建議，本港若要為冷靜期立法，建議最低消費金額是3,000元以上，又支持不少於7日的冷靜期；行政費方面，如現金交易不應收行政費，但若用信用卡或分期付款則可酌量收費。

工會：基本欠薪至少1500萬 另外，亦有工會為「舒適堡」員工舉行員工大會。香港康樂體育專業人員總會指，在他們的網絡下接觸到大約500多個前舒適堡教練，估計基本欠薪總額至少1,500萬元，數字尚未計算代通知金、遣散費等，因此最終金額會多於此數字。該會會長李粵閩指，該些教練現時並無人接獲新投資者接觸，對此感到很可惜。對於網絡有傳新投資者會以時薪100元，重新聘請教練，他認為對前舒適堡教練而言是侮辱。

議員郭偉强指，勞工處將會篩選一些較有代表性、年資長及銀碼較大的個案，入稟勞資審裁處作「先頭部隊」，呼籲員工若接獲勞工處接觸，一定要挺身而出。