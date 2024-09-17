測試陶瓷杯碗安全 逾4成樣本釋鎘鉛

均低於標準上限 消委會倡廠商審視生產 日常生活吃飯離不開陶瓷餐具，但若陶瓷餐具用上劣質的釉料或製作工藝控制不當，可能會釋出鉛和鎘等有害重金屬，再遷移至食物中。消費者委員會昨公布調查，測試市面上較常見的30款陶瓷餐具，包括15款陶瓷杯和15款陶瓷碗樣本，模擬在常溫及微波爐加熱情況下使用，結果發現在常溫測試中，約三成半樣本，即11款的內腔或口緣位置，釋出不同濃度的鉛；有逾一成，即其中4款樣本釋出鎘。即是一共有13個樣本釋出重金屬，但各樣本的鉛及鎘釋出量，均低於相關國際及內地標準的安全上限。消委會建議，消費者購買前應檢視產品上的標籤是否符合相關食品安全標準。

消委會從百貨公司和家居用品店購買15款陶瓷杯和15款陶瓷碗進行測試。樣本售價懸殊，陶瓷杯樣本每款售價由10至310元，當中4款標示微波爐適用；陶瓷碗樣本每款售價由11至140元，當中9款標示微波爐適用。

在15款陶瓷杯中，大部分均取得5星總評，不過當中有一款「Dunoon Fine Bone China cosmos A design by Caroline Dadd（P08H01）」只獲得3星半總評，測試後發現會釋出鉛及鎘；以及有3款產品獲4星半總評，包括「Miniso迪士尼水果杯系列異形陶瓷杯（草莓熊）」，「repeat repeat Contemporary Bone China Menagerie」及「Dynasty Fine Bone China 優質骨瓷 經典玫瑰鼎鴻奶杯」。

而15款陶瓷碗方面，大部分均獲5星總評，僅得一款獲4星及一款獲4星半。其中獲4星總評的「iCi LA VIE 骨瓷NT19123-4.5”飯碗」；4星半則是「陳設瓷器 合興隆瓷莊 porcelain Ware- Hop Hung Lung」，兩款均在測試後被驗出鉛。

「崩咗」甩漆有釋重金屬風險 消委會表示，在2021年至2024年8月期間，共接獲14宗有關陶瓷餐具的投訴，當中有7宗與貨品「崩咗」的品質問題相關；有6宗為陶瓷外層甩色問題等；一宗為等貨太耐而無法退款。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，若消費者現時擁有上述被測出有釋出鉛及鎘的貨品，完好無問題的產品仍可安全使用，但若貨品出現「崩咗」或陶瓷甩漆的情況，則會有𠝹損口或者釋出重金屬的機會。

消委會建議廠商，應審視其生產工藝和監管產品質量，進一步減少產品釋放重金屬的可能性，以降低消費者，尤其是兒童，從日常使用的陶瓷餐具中攝入鉛和鎘的風險。