安置屋仍未建成 村民轟交代不清

【本報訊】古洞北餘下階段發展的居民，需要在今年第3季至明年下半年分批遷出。古洞北受新發展影響村民聯盟代表蘇凱琦表示，古洞村現時仍有逾400戶居民，大多收到告示要求在今年10月前遷出，但目前政府提供的粉嶺百和路專用安置屋邨項目仍未建成，租金也不便宜，狠批「呢個賠償係懲罰」，認為當局欠缺溝通，要求當局要原區集體安置村民。有議員認為，雖然有安置措施予居民，但居民求助無門及不了解安排的情況不理想。

擔心老來要瞓街 蘇續稱，當局自公布要收地發展後，只有在2014年及2018年到村進行凍結人口調查，但有部分村民卻從無參與，擔心因而不獲安置賠償。她又稱，當局要求村民提供住址證明，但政府非首次收寮屋，應了解寮屋居民大多沒有信箱，收信會填他人地址等，難以提供住址證明；而且安置屋邨仍未建成，屋邨租金也不便宜，曾有村民因收地問題備受壓力，情緒困擾企圖自殺，擔心老來要「瞓街」，或是日後無法再與左鄰右里見面。

議員張欣宇表示，他亦曾與受收地影響的居民溝通，明白不少寮屋居民有特殊照顧需要，當局以往也曾有先例可酌情處理，對於村民訴求，他指當局不應等村民尋找署方，而是要主動聯絡及家訪居民，以跟進他們的需要，直言：「居民嘅接收資訊渠道有限，但唔代表件事無解決方案。」

蘇凱琦