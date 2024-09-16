撥亂反正：日本三怪 表裏不一

一連3日介紹了日本自民黨總裁選舉，3名「怪男」候選人小泉進次郎、石破茂及河野太郎的古怪之處，反映了當地民眾與自民黨基層黨員，對日本當前政經狀況的不滿，尤其對該黨高層的貪腐醜聞與派系鬥爭的厭倦，渴求「後安倍」時代的第3任首相及內閣，可作出更切實和大膽的改革，而不是像兩位前任首相菅義偉及岸田文雄般，在內政上蕭規曹隨，在外交上唯美是從。

然而，自民黨總裁（亦即日本首相人選）並非由全民普選，也不是真正由基層黨員自由投票決定，而是通過不同派系和元老之間的鬥爭、協調中產生。除非遇上極嚴峻的經濟或政治危機，否則往往會由溫和、聽話及面面俱圓，例如岸田與菅義偉一類的穩陣之選跑出。

以改革派形象示人的河野太郎，其支持者卻為保守派與財閥代表的麻生派。年輕時以偏右、偏激立場見稱石破茂，經過多次敗選琢磨已明顯變得圓滑中庸，最近更刻意改變形象，戴上眼鏡，令外表看來更老成持重，以便與主要對手、比自己年輕廿多歲的小泉進次郎區分。

進次郎憑藉其俊俏外表，出位言行，還有其獨特的家庭背景、父親小泉純一郎的殘餘高民望而掀起「新小泉旋風」。但他同時被指虛有其表，缺乏內涵，至今未能提出確切的政策或改革主張，甚至曾被記者公開質疑他「智商低」，恐怕會成為其他國家領袖的笑柄。值得留意的是，自「新小泉旋風」捲起，多個不滿麻生系但又抗拒石破茂的其他派系元老，紛紛轉為支持進次郎，包括被當地民眾形容為「日版拜登」的菅義偉。若進次郎最終成功當選，成為日本歷來最年輕的首相，他是否有能力和決心去推行改革？還是成了被老人們操控的亮麗紙鳶？