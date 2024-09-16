橫眉冷看：移民是對下一代好？

早前，有親戚請我到中環的一家私人會所午膳，談着談着，她不期然地感到頗唏噓。近年香港掀起移民潮，她說昔日同來吃飯的朋友，好些已經移居英國。這些人在港時，出入駕駛名車、平素光顧高級餐館，如今在英國落地生根，職業由原本的高級行政人員，變成倉務員或超級市場收銀員，薪酬更是「水瓜打狗」，折損了一大截。

筆者熟悉的教育行業，情況也是一樣，好些教育工作者，本來在香港領取5、6萬元月薪，移居歐美國家之後，大多被迫要轉變行業，每月的收入，除稅後折合港幣只得一、二萬元。不少人昔日是錦衣玉食，如今卻是對泣牛衣。

很多移民者都說，這番越洋搬家不是為自己，而是為了下一代，希望他們能在更自由的環境下成長。我的一位好友，曾在英、美國家留學，他對西方的社會環境有深切了解。這位仁兄曾提出一種看法，我認為很有見地。他說好些港人夫婦帶同子女移居歐美，為了餬口，要降格做低下層的職業，但這些做父母的人可有想過，當子女漸次成長，要交朋友以至談婚論嫁時，這種低下層出身的家庭背景，會否影響子女的自我形象，甚至讓他們覺得抬不起頭？

當然，職業理應無分貴賤，但理想是一回事，現實卻是另一回事，時至今日，很多歐美名牌大學，不少學生都是來自中產甚至是富裕家庭，所謂的「勤工儉學」，現代社會已經愈來愈少。

閣下要是沒有像樣的家庭背景，即使考進了牛津或劍橋大學，恐怕也未必讀得開心。因此，不少移民的香港人，口稱是為了下一代着想，但是靜言思之，真不知是為了子女好，還是害苦了子女。