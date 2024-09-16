醫健：藥到病除：淺談抗慢性腎臟疾病藥物

隨着生活方式變化和人口老齡化，慢性腎病在全球的發病率正在迅速增加。慢性腎病是指腎臟功能逐漸惡化，並無法完全修復或逆轉的一種疾病。它通常是由於長期的腎臟損傷引起，包括高血壓、糖尿病及腎小球腎炎等。患有慢性腎病的人會逐漸失去腎臟的功能，導致廢物和水分無法有效排出體外，進而導致身體中毒和其他健康問題。

雖然慢性腎病是無法根治，但透過服用抗慢性腎病藥物，能減緩腎功能的惡化。這些藥物通過不同的機制發揮作用，包括控制血壓、降低蛋白尿、緩解腎小管間質炎症等。其中血管張力素轉化酶抑制劑及血管張力素II型受體拮抗劑能擴張血管、降低血壓，同時減少蛋白尿的產生，從而減輕腎臟的工作負荷。它們被廣泛應用於治療慢性腎病患者，尤其是同時患上高血壓或糖尿病的患者。而利尿藥（俗稱去水丸）是另一類常用的抗慢性腎病藥物，通過促進鈉和水分的排泄，減少體液滯留，幫助減輕腎臟的負荷。

一般慢性腎臟病的患者亦可能會出現貧血、高磷血症的情況。因此，他們可能需要使用紅血球生成素（俗稱補血針）、磷結合劑（俗稱降磷藥）、鈣質及維他命D補充劑。

患有慢性腎病的患者在使用這些藥物時應遵循醫護人員的指示，定期監測腎功能、血壓和其他相關指標，以確保藥物的安全有效使用。此外，健康的生活方式和飲食習慣也對維護腎臟健康至關重要。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心