研究：老友記學歷愈低 患腦退化較高危

小學或以下程度參加者 近半需要關注 本港人口持續老化，老年相關疾病的趨勢亦持續上升。中文大學醫學院自去年12月起，為超過6,000名市民進行腦退化症測試，結果顯示逾三成參加者需要作進一步評估，同時發現每增長一歲，認知能力的合格率就會減少一成。而教育程度是腦退化症風險因素之一，小學或以下程度的參加長者中，近半結果顯示「需要關注」。

根據統計處人口推算，未來人口預期持續高齡化，65歲及以上長者的比例，將由2021年的20.5%上升至2046年的36%。賽馬會耆智園及中大醫學院舉辦腦退化檢測及社區支援計劃，在去年12月至2026年11月期間，以「及早檢測、及早確診、及早介入」為目標，透過醫社合作模式，在基層醫療和社區層面協助懷疑患上腦退化症人士接受診斷及支援。中大醫學院早前為計劃開發本地化及經大學團隊實證研究的「中大網上認知測試」，只需約5分鐘便可完成，並即時作出腦退化症初步評估，由去年12月至今已為6,339名市民進行測試。

數據分析顯示，30.4%參加者需作進一步認知評估，而年齡每增長一歲，認知能力的合格機率會減少10%。數據亦反映教育程度是腦退化症的風險因素之一，60歲或以上參加者中，46.4%小學或以下程度人士顯示「需要關注」，中學及大專或以上程度參加者分別僅24.4%及13.8%顯示「需要關注」。

中大聯賽馬會 推計劃及早檢測 中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳形容，香港是超級老年化社會，研究估計本港有逾10萬長者患腦退化症，但大部分未被診斷。而老人科、精神科及腦科等公營專科門診輪候時間長，私家醫生費用不菲，患者若非問題嚴重不會就醫。他表示，希望透過計劃提高市民對相關症狀的認知，在早期用藥物控制病情，並提醒若家中長者出現記憶衰退、找不到路或無法照顧自己的情況，便可進行測試。

計劃獲賽馬會慈善信託基金捐助超過1.7億元，為期3年，將會為超過100名私家醫生及社福機構員工提供培訓。期望計劃能為2,400名基層市民提供診斷及跟進，並辨識到最少1,600名腦退化症患者，為其家人提供培訓。

郭志銳