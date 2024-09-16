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城巴電車相撞 巴士客擦傷
【本報訊】昨日早上近11時，一輛電車沿英皇道往筲箕灣方向行駛，至北角英皇道163號對開時，左邊一輛雙層城巴司機向右扭軚，結果與電車發生碰撞（圖）。姓藍（53歲）電車司機及姓鍾（61歲）城巴車長均沒有受傷，但城巴上姓劉（61歲）男乘客則擦傷手及小腿，被送往律敦治醫院治理。
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