城巴電車相撞 巴士客擦傷

【本報訊】昨日早上近11時，一輛電車沿英皇道往筲箕灣方向行駛，至北角英皇道163號對開時，左邊一輛雙層城巴司機向右扭軚，結果與電車發生碰撞（圖）。姓藍（53歲）電車司機及姓鍾（61歲）城巴車長均沒有受傷，但城巴上姓劉（61歲）男乘客則擦傷手及小腿，被送往律敦治醫院治理。