大嶼山踩單車撞旅巴 內地女網紅命喪輪下

3同行友人速離去 包括黃大仙區議員 自幼熱愛踩單車的內地女網紅，昨午與車友一行10多人，沿大嶼山羗山道踩單車到大澳遊覽。豈料，途經一個落斜彎位時，她所踩的單車疑突然失控，撞向對面線一輛旅遊巴車身，她即時人仰車翻，再捲入旅遊巴車底慘遭車轆輾過斃命。警員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕旅遊巴司機。受事故影響，現場來回行車線一度封閉，駛經的多條巴士路線需縮短路程或暫停服務。

喪生女子姓潘（31歲），持雙程證來港，是一名網紅。昨日潘女與10多名車友，結伴到大嶼山享受踩單車樂趣。至下午約3時，眾人沿羗山道往大澳方向、踩至近成輝果園一落斜彎位時，潘女的單車懷疑失控翻車，撞向對面線一輛往梅窩方向的旅遊巴，她人仰車翻更被捲入旅遊巴車底，慘遭旅遊巴右尾轆輾過重創，且陷入昏迷，同行車友見狀報案。

涉危駕致死 拘司機 救援人員接報到場，發現潘女已經奄奄一息，救護員經檢驗後，證實她當場不治，遂以白布遮蓋其遺體。有目擊人士聲稱，當時單車車速不算太快，不知為何失事撼向旅遊巴。消息稱，車友中包括3名本地人，其中一人為黃大仙區區議員，各人在網上相約一起踩單車。意外後，3名本地人很快離去。據了解，旅遊巴上沒有乘客，僅有司機一人。警員圍封現場，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪，拘捕姓鍾（59歲）旅遊巴司機。

資料顯示，潘女以「海莉子Hayley」之名，經營抖音、小紅書等多個內地社交平台，於簡介中她自稱「我是熱愛騎行的海莉子，騎行即信仰」，她亦代言了一款專為女性設計的單車。事發前約5小時，潘女在抖音上載了一條於香港迪士尼碼頭拍攝的影片，可見她與一班單車友來港騎行。

潘女於2022年5月開始分享踩單車經歷，過去兩年間她遊歷廣東及全國多處名山大川。她亦提到小學六年級才擁有第一輛單車，此後便熱愛上踩單車至今。潘女出事消息傳出後，很多內地網民湧到其抖音最新影片留言，「請告訴我不是真的」、「希望是假的」、「海莉子，報下平安」、「還在嗎」等。

受該宗交通意外影響，羗山道（來回方向）近成輝果園的全線一度封閉，新大嶼山巴士服務亦受到影響，路線1及11號縮短至石壁，路線21及X11R號暫停服務。運輸署呼籲，在大澳的乘客可考慮使用其他公共交通服務（如來往屯門—東涌—沙螺灣—大澳的渡輪服務）。