澳門消息：轉帳「520」展開網戀 課金男癡心錯付3300元

【本報綜合報道】網上結緣要小心！澳門一名男子早前經網上交友結識一名女子，對方要求先轉帳款項後可成為「情侶」，事主照做後再被以各種理由索款，但女方一直避而不見，直至近日男事主要求還款時被對方封鎖，懷疑受騙於是報案處理。澳門執法部門於前日表示，事主自8月10日至9月6日前後共向對方轉帳27次，損失3,300元人民幣，現正對案件展開追查。

案情指，男事主於8月8日在網上交友結識一名女網友，對方自稱為大學生並居於內地。時隔兩天後，女方向事主索要520元人民幣，聲稱轉帳後便可與之成為「網絡情侶」。男事主不虞有詐照做，其後遭對方不斷以送禮、學費及生活費等藉口索款，事主仍未醒覺並按指示繼續過數。

約見面不果 求退款即被封鎖 直至8月18日，男事主與「女友」相約在珠海見面，但對方一直未有現身，事後更稱兩人關係被現實中的男朋友揭發，要求向其男友轉帳，以維持網戀關係。男事主隨後收到一個二維碼並嘗試轉帳，但因違規操作未有成功，加上一直未能與女方見面，於是要求退回之前的款項，隨即發現被對方封鎖，事主懷疑受騙於是報案求助。