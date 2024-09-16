9車亞博館外飛馳 涉非法改裝扣驗

【本報訊】執法部門昨日凌晨時分接獲市民報案，指有多輛私家車在赤鱲角亞洲國際博覽館附近飛馳，懷疑有人非法賽車。警員接報後於附近兜截，終在航展道截停9輛私家車，其中一輛掛有P牌。經初步調查後，警員懷疑該批私家車曾經非法改裝機件及煞車系統，遂將車輛拖返小蠔灣車輛扣留中心作詳細檢驗。

反酒駕藥駕 20男女被捕 除此之外，執法部門於前日及昨日在新界南總區內進行打擊酒駕及藥駕行動，在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行，期間共拘捕18名男子及兩名女子（28至55歲），並拘留10輛懷疑改裝車輛作進一步檢驗。

被捕人分別涉嫌「販運危險藥物」、「未經授權而取用交通工具」、「管有違禁武器」、「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「危險駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「停牌期間駕駛」，其中兩名男子亦被發現為被通緝人士。