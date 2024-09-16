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觀塘的士撞歪交通燈柱

的士撞歪交通燈柱。 的士撞歪交通燈柱。
的士撞歪交通燈柱。
【本報訊】昨晨近8時，一輛的士沿觀塘協和街行駛，至近翠屏道交界燈位前，懷疑失控剷上路中安全島，將交通燈柱撞至傾斜。意外中幸無人傷，警員正調查意外原因。
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