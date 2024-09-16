黃大仙非遺薈萃綵燈節

【本報訊】嗇色園即日起至下月6日，在黃大仙祠及對出的廟宇廣場、黃大仙廣場舉辦「非遺薈萃綵燈節」。除了展示大型紮作花燈外，今年特意於廟宇廣場搭建以「非遺」為主題的戲棚，邀請逾20個非遺傳承單位演出。園方更於周六（21日）在灣仔海濱舉行無人機匯演，出動多達2,000架無人機同時升空，糅合傳統元素與科技，讓普羅大眾認識黃大仙信俗。

嗇色園主席黎澤森表示，今年活動規模較以往更盛大，除了展示大型紮作花燈外，亦邀請超過20個非遺傳承單位演出近百場匯演。祠內亦設介紹非物質文化遺產的展覽及舉辦多場工作坊及講座，讓市民體驗非遺藝術之美。

2000無人機灣仔海濱升空匯演 嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長稱，嗇色園多年來致力推廣「黃大仙信俗」這個非遺項目，今年更作大膽嘗試，將於周六在灣仔海濱舉行無人機匯演，是全港首次出動多達2,000架無人機同時升空。當中會糅合傳統元素與科技，昇華善信們對於信仰的追求，亦讓普羅大眾認識黃大仙信俗。

黃大仙祠於活動期間，每天延長開放至晚上9時，而明日中秋節晚會延長開放至晚上11時，追月夜（18日）則會延長開放至晚上10時。