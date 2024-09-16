年花逾51億購東江水 水費將漸加

【本報訊】上一年度本港平均每日的食水用量達291萬立方米，當中東江水佔淡水總用量七至八成。2023年底港府與廣東省簽訂新協議，東江水價增幅由每年1.33%提升至2.39%，現時每年基本收費超過51億元。東江水價錢上升之際，本港水費近30年未曾加價，水務署曾指將以用者自負原則及收回成本作為基礎，循序漸進調整水費。

現採統包扣減收費模式 港府在1960年代意識到單靠儲存雨水不足應付食水需求，於是向廣東省購買東江水，自1982年起便24小時無間斷供水。時至今日，本港每年東江水供水量上限維持8.2億立方米，即41萬個標準泳池。東江水初時使用「統包總額」的固定收費模式，而港府在2020年底簽訂協議，改用「統包扣減」的方式推減少用的水費差價。港府當時建議應用機制至2029年，估計9年間的最高節省金額可達3.24億元。

去年底簽訂的新協議，把基本水價調整增幅提升為每年2.39%，指是考慮了兩地物價指數及人民幣兌港元匯率變動的因素。按照水務署網站資料，東江水基本收費將會於2026年逐步提升至超過53億元。而東江供水量自2020年起持續高於8億立方米，並向8.2億立方米的上限逼近。

水務署署長黃恩諾早前曾指該署外展隊陸續就調整水費收集各行業意見，又稱水費調整會盡量遵循現有結構，不會突然大增，會以人性化、溫和及循序漸進的方式處理，不尋求一次過完全收回成本。