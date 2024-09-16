再造水廠 料全面投產 年慳4800萬

代替食水沖廁 年減2200萬立方米消耗 水務署的海水沖廁供應網絡已覆蓋本港約85%人口。然而部分內陸地區，如北區，由於遠離海岸，海水沖廁的供應及運輸需要建造大量新的基礎設施加上耗能大，成本效益較低，區內居民現時仍使用臨時淡水沖廁。位處北區石湖墟的全港首座再造水廠，可為內陸地區居民提供再造水代替食水沖廁。水務署預計在全面投產後，再造水廠產量為香港每年節省約2,200萬立方米食水消耗量，每年可節省逾4,800萬元。

石湖墟再造水廠於今年3月開始投入服務，現時供應再造水予上水3間學校，以及4個屋邨／屋苑的居民使用。水務署預計石湖墟再造水廠，將在古洞北新發展區及粉嶺北新發展區全部用戶入伙後全面投產，每日再造水產量可達7.3萬立方米，供應予約52萬名市民使用，為香港每年節省約2,200萬立方米食水消耗量，相等於8,800個標準泳池的容量。現時，食水每立方米的造價約10元，再造水每立方米造價僅為7.8元，如以2,200萬立方米再造水代替食水沖廁，每年可節省逾4,800萬元。水務署指長遠目標是循環再用水及海水沖廁的覆蓋率，由現時85%人口增加至90%。

加食用藍色素防駁錯喉 再造水廠為部分經石湖墟污水處理廠三級處理後的排放水，加入用作控制細菌含量的化學品次氯酸鈉，作進一步處理後生產再造水。水務署亦在再造水中加入適量餘氯，確保在輸送至用戶過程中能維持水質標準。此外，由於再造水無色無味，水務署會在水中加入藍色的食用色素，讓用戶可憑肉眼識別再造水與食水，以防止喉管被錯誤接駁或使用。

安達臣道發展中水重用 另外，水務署正發展中水重用作另一循環再用水資源。中水即是從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆和洗衣機等地方收集的水，經處理後同樣可以重用，作沖廁等非飲用用途。水務署在安達臣道石礦場用地發展區現正興建中水重用系統，處理居民的中水作沖廁用途，預計於今年底開始分階段供水。