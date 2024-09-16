團體倡生命教育變生死教育 融入學科

【本報訊】世界多個地區的生死教育發展愈趨成熟，但本港相關教育仍處於起步階段。有研究發現本港中學生對生命意義的看法傾向正面，面對死亡時都傾向接受，但有小部分視死亡為可解除生命的苦難和重擔，情況令人擔憂。有老師認為，學校無論人力和資源都不足，所以甚少有教授生死題目的經驗。

研究由MWYO青年辦公室與香港生死學協會進行，以問卷及對話模式了解本地中學生對生死看法，共有兩間中學參與，共收到277份有效問卷，同時兩間中學各邀請了13位學生參與對話。

面對死亡 中學生傾向接受 生命意義有4個要素，包括生活品質、生命價值、生活目標和生活自由。研究發現學生對該4個要素的平均分大致在3.0分至3.3分（5分為滿分），看法傾向正面。學生大多認為死亡是自然而不可避免的事，死亡態度的總平均分是2.89，即學生對死亡的態度都傾向接受。

學生對生命與物質之間的取捨反應不一，部分人認為珍惜生命與保持健康十分重要，覺得這樣才可做更多想做的事情；但有部分學生覺得權力和金錢比較重要，認為得到自己想要的東西和過想要的生活，好過營營役役地活得長久。

有老師認為學校無論人力和資源都不足，所以甚少有教授生死題目的經驗。研究機構建議教育局修訂《價值觀教育課程架構》，將「生命教育」改為「生死教育」，加強離別與死亡相關的教育元素。另外，可將生死教育融入各學科中，老師可在原有課堂上，帶出一些有關生死的課題，讓學生常作思考和討論。

MWYO青年辦公室研究副總監黎卓然表示，各持份者應積極透過與非政府組織合作，發展出多元化的生死教育，開展討論生死的公共空間，讓社會更多人士認識和了解生死教育的好處。