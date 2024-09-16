學童輕生 勿與精神科求診視對等

10宗自殺個案 僅4成有抑鬱情況 開學的短短兩周已出現學生自殺個案。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，去年的20多宗15歲或以下自殺個案中，有一半來自單親或離婚家庭，認為有關家庭背景的學童，需要更多關注和支援。葉兆輝強調，不要將學童自殺與「精神科求診」視作對等，10宗學童自殺個案，只有四成有抑鬱情況，需要全面採用公共衞生方向應對。

港大防止自殺研究中心的最新數據顯示，15歲或以下兒童和青年的自殺率，由前年的0.9升至去年的2.9。其中，女生的增幅令人憂慮，由2022年的兩人大幅增至去年的16人。葉兆輝昨日在電台節目上表示，學業和人際關係壓力容易影響學生，強調學業成績不能直接代表個人成敗。他認為，學校和老師等多個持份者須繼續合作，打造「幸福校園」，令學生喜歡上學，並感到被人接納。

教育界促三層應急恒常化 輔導教師協會主席何玉芬在同一節目上表示，開學會增添學童的壓力，學校可多舉辦活動，讓他們感到快樂，從而改善學童精神健康。何提到，除了學童長時間用社交媒體會受到不良影響外，家長若吸收過多通訊群組資訊，亦容易將子女與他人比較，增加家長和學童壓力，呼籲雙方多溝通，避免過於嚴厲和提出過高要求。

「三層應急機制」正進行檢討，兩人皆認同機制有效。何玉芬又認為機制令人覺得並非應急就毋須使用，建議避免只收窄針對「應急」個案，將機制恒常化。葉兆輝則指，需要討論檢討後的應對方向，當局應虛心全面檢討相關政策，深究有關問題。

三層應急機制詳情包括，第一層協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，務求優先為他們提供及時和適當的介入。第二層由政府以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，組織「校外支援網絡」，為學校在短期內增強「外援」。第三層由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫院管理局（醫管局）精神科服務。經分流及甄別後，如情況屬緊急，醫管局會優先處理。