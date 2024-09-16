外勞搶飯碗 工會斥「468」難保權益

【本報訊】面對人才流失疊加北上消費等因素，本港經濟及就業前景堪憂。零售、商業及成衣業總工會昨日發布一項調查顯示，受訪者不僅認為經濟現況影響目前的就業，同時輸入外勞亦對自身就業造成衝擊。有工會指出，近九成人認為「468」的修訂難保障工人權益，僱主或可能通過其他手段令僱員工時減少，並提出按工時比例計算僱傭保障等多項建議以保障勞工權益。勞工及福利局對外勞問題表示，當局關注本地勞工優先就業，承諾會嚴格把關，呼籲社會放心。

或致工友僅得67小時工作 工會此項調查在今年4月至8月期間進行，收回177份有效回應。當中有88%的受訪者在各種程度上不認為「468」能改善勞工保障，「468」即若僱員在4個周內工作時長滿68小時即可享受僱傭福利。工會認為，這項「468」修訂只是換湯不換藥，很有可能會導致工友在每月的時限內僅被安排67小時工作，導致工友的工時及收入會比現在的還要少。

調查亦顯示，有逾40%受訪者認為過去一年因為經濟不佳對收入和工作機會造成了影響，逾60%受訪者認為擴闊輸入外勞會導致收入及工作機會受影響。今年首季失業率有輕微上升，工會指有僱主為聘外勞，以各種藉口拒絕招聘本地求職者，促請政府重新檢視輸入勞工政策。

為聘外勞拒絕本地求職者 工會亦建議政府可按工時比例計算僱傭保障，每年徵詢各個工會的意見，停止「26個職位類別及非技術或低技術職位」輸入外勞決定，檢視本地就業情況，以及加強僱員再培訓支援。

勞工及福利局局長孫玉菡稱，僱主透過「補充勞工優化計劃」聘請外勞是有嚴謹程序，要有4個星期的本地招聘，在仍有空缺的情況下才會處理僱主提出聘請外勞的申請。

同時僱主每聘請一名外勞，每月都要向政府提交400元用作僱員培訓，亦要負責其住宿，外勞工資亦不得低於工資中位數，聘請外勞並不能令僱主節省成本。此外，孫亦提到，對於早前有公司剋扣員工工資，政府專責小組會嚴肅跟進。